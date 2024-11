Alkohol: Weniger junge Rauschtrinker im Krankenhaus behandelt

Mädchen "holen auf"

In der Vergangenheit waren es vor allem Jungen, die wegen zu viel Alkohol in den Kliniken landeten. Nun zeichnet sich aber eine Angleichung ab: Von den insgesamt 423 Betroffenen im Jahr 2023 waren 223 Jungen und 200 Mädchen. Bei den Jungs verringerte sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 24, bei den Mädchen dagegen nur um 6 Prozent. Früheren Angaben nach war der Abstand 2021 sogar noch deutlicher gewesen, als 282 Jungen und 175 Mädchen wegen einer Alkoholvergiftung in einer Klinik behandelt worden waren.