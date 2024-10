Würzburg (dpa/lby) - Die Weinlese in Franken ist fast beendet. Am Donnerstag (9.00 Uhr) stellt die Weinbranche ihre ersten Eindrücke von der diesjährigen Ernte in Würzburg vor. Wie jedes Jahr präsentieren der Fränkische Weinbauverband, der Weinbauring Franken und die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) erste Zahlen zur Erntebilanz.