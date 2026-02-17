Klingt doch nicht so schlimm: „Alkohol ist dein Sanitäter in der Not, Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot“, heißt es in dem Lied von Herbert Grönemeyer. Fallschirm, Rettungsboot, Sanitäter sind doch gute Sachen. Aber Rettungsboot, Fallschirm und Sanitäter haben eines gemeinsam: Sie sind die letzte Rettung, wenn das Schiff untergeht, das Flugzeug abstürzt oder der Notfall eingetreten sind. Grönemeyers Lied ist also tatsächlich eine Warnung vor den Gefahren der Trinkerei. Und die scheint dringend nötig, wie aktuelle Zahlen der Barmer zeigen: Vor allem in Ostdeutschland sind die Behandlungszahlen wegen Folgeerkrankungen des Alkoholkonsums besonders hoch.