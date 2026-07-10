Ab der 7. Klasse verändert sich für viele Jugendliche einiges: Erste Partys, Jugendweihe oder Konfirmation stehen an – und damit häufig auch die ersten Berührungspunkte mit Alkohol, Vapes (elektronische Einweg-Zigaretten) oder anderen Suchtmitteln. Um Jugendliche in dieser Lebensphase aufzuklären und für Risiken zu sensibilisieren, gibt es im Wartburgkreis seit vielen Jahren das Präventionsprojekt „Durchblick“. Jennifer Schellenberg, Sprecherin des Wartburgkreises, erklärt in einer Mitteilung, was es mit diesem Format auf sich hat.