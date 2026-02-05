Alkohol und Gesundheit Bayerns Brauer in Not - Groll auf "Alkoholpolitik"

München (dpa/lby) - Bayerns Brauereien kämpfen mit der schwierigsten Lage seit Jahrzehnten: Sowohl der Bierkonsum im Inland als auch die Exporte sind 2025 eingebrochen. Die Einbußen waren noch höher als während der Corona-Pandemie, wie Brauerbunds-Präsident Georg Schneider in München sagte. Der gesamte Bierabsatz der bayerischen Brauer in In- und Ausland schrumpfte demnach um über fünf Prozent auf 22,5 Millionen Hektoliter. Die Zahl der Brauereien in Bayern ist erstmals auf unter 600 gesunken. Schneider warf Gesundheitsbehörden, Ernährungswissenschaft und Politik einschließlich Staatsregierung vor, auch maßvollen Alkoholkonsum zu verteufeln.