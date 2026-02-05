Alkohol und Gesundheit Bayerns Brauer in Not - Groll auf "Alkoholpolitik"

Brauer beklagen "Boykottaufruf" - Kritik an Gesundheitsministerin Gerlach

Deutschland habe das 2022 verkündete Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Reduzierung des Reinalkoholkonsums um zehn Prozent überschritten, sagte Schneider. "Und nichtsdestotrotz haut die Alkoholpolitik immer wieder auf das Thema." Von der WHO schreibe die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ab. "Und auf die stützt sich dann wieder unsere bayerische Gesundheitsministerin, die Frau Gerlach, die am 1. Januar den "Dry January" verkündet", klagte der Chef der Münchner Brauerei Schneider Weisse. "Im Prinzip ist das ein Boykottaufruf für unsere Produkte, und meine Kollegen waren alles andere als amused." Die Brauer unterstützten den Kampf gegen Alkoholmissbrauch. "Aber sich vor einem moderaten Konsum, vor einem lustvollen Genussansatz zu verschließen, das verstehe ich nicht mehr."