In der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer. „Dabei kam der Radfahrer zu Fall und verletze sich am Kopf“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von über 0,3 Promille, auch ein Test auf Betäubungsmittel verlief positiv. Der Radfahrer musste zur Blutentnahme, gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.