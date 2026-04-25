Alkohol und Drogen: Berauscht zur Polizei – Verfahren gegen zwei Fahrer

Nabburg/Burgau (dpa/lby) - Zwei Menschen sind zur Polizei gefahren, um eine Anzeige zu erstatten – und sollen dabei selbst berauscht gewesen sein. Gegen beide läuft deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie die Polizei mitteilte.
Wenn der Gang zur Polizei selbst zum Verstoß wird: Eine 52-Jährige und ein 67-Jähriger sollen berauscht vorgefahren sein. Für sie bleibt das nicht ohne Folgen.
Nabburg/Burgau (dpa/lby) - Zwei Menschen sind zur Polizei gefahren, um eine Anzeige zu erstatten – und sollen dabei selbst berauscht gewesen sein. Gegen beide läuft deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie die Polizei mitteilte.
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Bei einer 52-Jährigen merkten die Beamten demnach schon vor ein paar Tagen, dass sie unter Drogen stehen könnte. Sie habe ihren Wagen stehen lassen müssen. Am Freitag sei sie zurück zur Polizei in Nabburg (Landkreis Schwandorf) gekommen, um Gegenstände aus ihrem abgestellten Auto zu holen. Sie sei mit einem anderen Fahrzeug unterwegs gewesen. Ein Drogenvortest sei erneut positiv verlaufen.
Im schwäbischen Burgau (Landkreis Günzburg) gab es nach Polizeiangaben einen ähnlichen Vorfall. Ein 67-Jähriger kam demnach betrunken mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl zur Polizei. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm weit über 0,5 Promille festgestellt. Wenige Stunden später sei auch er zurückgekehrt und habe mit seinem geparkten Fahrzeug davonfahren wollen. Auch hier sei er noch betrunken gewesen, teilte die Polizei mit.