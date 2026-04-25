Alkohol und Drogen: Berauscht zur Polizei – Verfahren gegen zwei Fahrer

Bei einer 52-Jährigen merkten die Beamten demnach schon vor ein paar Tagen, dass sie unter Drogen stehen könnte. Sie habe ihren Wagen stehen lassen müssen. Am Freitag sei sie zurück zur Polizei in Nabburg (Landkreis Schwandorf) gekommen, um Gegenstände aus ihrem abgestellten Auto zu holen. Sie sei mit einem anderen Fahrzeug unterwegs gewesen. Ein Drogenvortest sei erneut positiv verlaufen.