"Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in den ertragreichen Jahren ordentlich einlagern, um in ertragsschwächeren Jahren den Markt zu bedienen", so Matthias Mend, Leiter des LWG-Instituts für Weinbau und Oenologie. Der Weinbau hat wie andere Lebensbereiche mit Klimaveränderungen zu kämpfen.