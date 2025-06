Alkohol: Neue Brennerei: Wird Oberbayern das deutsche Whisky-Zentrum?

Rund 300 Betriebe gebe es in Deutschland, die Whisky produzieren, die meisten seien aber Brauereien oder Brennereien, die ihn als ein Nebenprodukt im Programm haben. Neben Slyrs - 1999 als erste Whisky-Brennerei in Deutschland gegründet - fällt ihr nur noch die Destillerie St. Kilian in Rüdenau in Unterfranken ein, die sich komplett auf Whisky aus Deutschland spezialisiert hat.