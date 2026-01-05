Die Zahl ist erschreckend: Von 1000 Männern in Thüringen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren waren im Jahr 2023 immerhin 39 wegen der Folgen übermäßigen Alkoholkonsums oder Alkoholsucht in ärztlicher Behandlung. Bei Frauen ist die Zahl deutlich niedriger. Es gibt verschiedene Gründe, die zu diesen Zahlen führen. Da ist zum einen die Gewohnheit. Zwei, drei Bier zum Feierabend haben sich viele Menschen im Laufe ihres Lebens eben angewöhnt. Vor allem Männer. Doch im Alter ist der Körper nicht mehr länger in der Lage, diese Gewohnheit wegzustecken.