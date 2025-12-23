Alkohol Deutschland trinkt weniger – doch ist das ein Kulturwandel?

Dass die Politik mehr tun muss, steht für Raiser fest. Es brauche sowohl Aufklärung als auch strukturelle Prävention, also Maßnahmen, um die Verfügbarkeit oder die Werbung einzuschränken oder den Preis etwa durch Steuern hochzuschrauben. "Da ist in Deutschland ganz viel Luft nach oben."

Deutschland nicht auf Kurs

Kilian ergänzt: Andere Länder, etwa im Baltikum, seien viel weiter. Litauen habe systematisch Empfehlungen der WHO umgesetzt und eine Alkoholsteuer eingeführt, die Verfügbarkeit von Alkohol und die Werbung dafür eingeschränkt und damit deutliche Erfolge erzielt.

Deutschland hingegen droht seine Ziele zu verfehlen: Im Jahr 2013 verpflichtete man sich als WHO-Mitgliedsstaat, den Alkoholkonsum in der Bundesrepublik um zehn Prozent zu verringern. Die Autoren des Jahrbuchs Sucht halten fest: Da der Gesamtalkoholkonsum pro Kopf zwischen 2013 und 2023 nur um acht Prozent zurückgegangen sei, könne man nicht davon ausgehen, dass das Ziel erreicht werde.