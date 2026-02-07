Alkohol am Steuer: Polizei weckt Fahrer auf Bundesstraße – Ermittlungen laufen

Arzberg (dpa/lby) - Bei laufendem Motor ist ein angetrunkener Autofahrer in Arzberg im Fichtelgebirge mitten auf einer Bundesstraße stehengeblieben und hinter dem Steuer eingeschlafen. Ein Verkehrsteilnehmer habe das Fahrzeug gemeldet, weil es nachts extrem langsam und in Schlangenlinien auf der B303 gefahren sei, heißt es im Polizeibericht. Als eine Streife gekommen sei, sei der Wagen mitten auf der Fahrbahn gestanden, mit laufendem Motor. Der 36 Jahre alte Fahrer sei freundlich von den Beamten aus seinen Träumen geholt worden, so die Polizei, die den Grund für die "plötzliche Schlafattacke" nannte: 1,72 Promille.