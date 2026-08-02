Alkohol am Steuer: Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Laterne und verletzt Polizisten

Der beschädigte Lastwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, damit die zerstörte Laterne entfernt werden konnte. Sowohl am Lastwagen als auch an der Laterne entstand ein Schaden von jeweils rund 10.000 Euro. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten ermittelt. Zudem wurde die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis informiert.