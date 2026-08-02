Alkohol am Steuer: Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Laterne und verletzt Polizisten

Pegnitz (dpa/lby) - Ein stark betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 9 an der Rastanlage Fränkische Schweiz bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) eine Laterne umgefahren. Anschließend habe er eine Einsatzkraft verletzt, teilte die Polizei mit.
Mit über drei Promille im Blut: Ein Lastwagenfahrer rammt eine Laterne und attackiert einen Polizisten. Was dem 31-Jährigen jetzt droht.
Pegnitz (dpa/lby) - Ein stark betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 9 an der Rastanlage Fränkische Schweiz bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) eine Laterne umgefahren. Anschließend habe er eine Einsatzkraft verletzt, teilte die Polizei mit.
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Demnach war eine Streife am Samstag auf den quer über zwei Parkspuren stehenden Sattelzug aufmerksam geworden. Unter dem Lastwagen lag eine umgefahrene Laterne, zudem war ein Baum beschädigt worden. Der 31 Jahre alte Fahrer behauptete zunächst, nicht selbst gefahren zu sein. Ein Augenzeuge sowie die am Lastwagen ausgelesenen Fahrzeugdaten widerlegten diese Aussage jedoch, hieß es.
Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab nach Polizeiangaben einen Wert von über drei Promille. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Mann zurück zur Rastanlage gebracht.
Als ein Polizeibeamter Unterlagen auf den Fahrersitz legte, soll der 31-Jährige die Tür zugeschlagen und einen Polizisten am Arm verletzt haben. Der Fahrer wurde daraufhin gefesselt und bis zum vollständigen Ausnüchtern in Polizeigewahrsam genommen.
Der beschädigte Lastwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, damit die zerstörte Laterne entfernt werden konnte. Sowohl am Lastwagen als auch an der Laterne entstand ein Schaden von jeweils rund 10.000 Euro. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten ermittelt. Zudem wurde die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis informiert.