Alkohol am Steuer: Betrunkener fährt mit Auto gegen Lastwagen - schwer verletzt

Katja Wolf BSW: Thüringer Koalition nur bei Ukraine-Kehrtwende

Die Wagenknecht-Partei bleibt dabei: Sie will in Thüringen nur mitregieren, wenn CDU und SPD ihre Sicht auf den Ukraine-Krieg ändern. Das bekräftigte BSW-Spitzenkandidatin Wolf on der Wahlarena unserer Zeitung in Meiningen.