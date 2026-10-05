Erfurt/Gotha (dpa/th) - Betrunken am Steuer, um sich an der Tankstelle alkoholischen Nachschub zu kaufen - wegen dieser schlechten Idee haben am Wochenende zwei Thüringer ihren Führerschein eingebüßt.
Ein 37-Jähriger fährt mit dem Auto zur Tankstelle - und kauft dort Alkohol. Als er weiterfährt, ist ihm die Polizei schon auf den Fersen. Warum?
Erfurt/Gotha (dpa/th) - Betrunken am Steuer, um sich an der Tankstelle alkoholischen Nachschub zu kaufen - wegen dieser schlechten Idee haben am Wochenende zwei Thüringer ihren Führerschein eingebüßt.
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Am Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr beobachte ein Zeuge, wie eine 42-jährige Autofahrerin an einer Tankstelle in Gotha Alkohol kaufte und dann in starken Schlangenlinien davonfuhr, wie die Polizei mitteilte. Polizisten hielten den Wagen an. Eine Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille.
Stunden später wurde ein 37-Jähriger in Erfurt kontrolliert. Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen, dass er offenbar betrunken sei und sich an einer Tankstelle im Ortsteil Dittelstedt Nachschub "in Form weiterer Alkoholika" zugelegt habe. Auch er wurde kontrolliert - und der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille, wie es hieß.