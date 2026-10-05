Stunden später wurde ein 37-Jähriger in Erfurt kontrolliert. Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen, dass er offenbar betrunken sei und sich an einer Tankstelle im Ortsteil Dittelstedt Nachschub "in Form weiterer Alkoholika" zugelegt habe. Auch er wurde kontrolliert - und der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille, wie es hieß.