Wien - Seinen Nachruf leitete die italienische Torhüterlegende mit den Worten "Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig" ein - und fand dann doch sehr bewegende: Gianluigi Buffon hat sich in einem Instagram-Beitrag voller Bewunderung vom tödlich verunglückten ehemaligen Bundesliga-Torwart Alexander Manninger verabschiedet. "Jede Träne wäre nur eine weitere wegen des Verlusts eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe", schrieb Buffon über seinen Ex-Teamkollegen von Juventus Turin.