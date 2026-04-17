Buffons Erinnerung an Manningers verschmitztes Lächeln

In einer oft von Karrierismus und schnellem Geld geprägten Welt habe Manninger immer seine Freiheit verteidigt und eine aufrechte Haltung bewahrt - "mit dem Stolz dessen, der weiß, was er will", so Buffon. "Du hattest die Kraft, dich von all dem zu distanzieren und uns mit deinem verschmitzten Lächeln anzusehen, als wolltest du sagen: "Ihr seid alle verrückt, mich werdet ihr nie kriegen.""