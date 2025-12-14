Marteria: im Zurück ein Vorwärts

Bei einem spontanen Strandkonzert im Sommer kündigte der Rostocker Rapper sein neues Album an. 15 Jahre nach "Zum Glück in die Zukunft" wird am 27. März die Erfolgsreihe mit "Zum Glück in die Zukunft III" fortgesetzt. Die Singles "Babylonia" und "L.I.E.B." lassen vermuten, dass das Album in Bezug auf Reflexion und Emotion an die beiden Vorgänger anknüpfen könnte.

The Kid Laroi: muss sich mit Zweitling beweisen

Er und Superstar Justin Bieber sind beste Freunde, der gemeinsame Song "Stay" wurde zum Welthit. Am 9. Januar bringt der australische Rapper mit "Before I Forget" die häufig schwierige zweite Platte heraus. Die Singles "A Perfect World" und "Cold Play" präsentierte The Kid Laroi jüngst schon in der Halbzeitshow des NFL-Spiels im Berliner Olympiastadion.

Tokio Hotel: haben sogar noch Zeit für neue Musik

Jüngst noch feierten Tokio Hotel das 20-jährige Jubiläum ihres ersten Hits "Durch den Monsun" mit einem Mega-Konzert in Berlin. Kommendes Jahr steht Album Nummer sieben an. Vorbote ist die Single "Changes". In den Medien bleiben die Kaulitz-Zwillinge mit ihrer Netflix-Serie und dem eigenen Podcast ohnehin on air.

Nils Keppel: Debüt mit dunklen Wave-Klängen

Mit seinem düsteren Post‑Punk, Noise‑Wave und Alternative-Indie ist der junge Wahl-Leipziger noch ein Geheimtipp. Am 13. Februar erscheint sein Debüt "Super Sonic Youth". Vorab-Singles wie "Feuer" oder "Fremder Traum" geben eine Idee davon, wie die Platte ein Ausdruck einer Generation sein könnte, die sich zwischen Nostalgie, Unsicherheit und Wunsch nach Echtheit bewegt.

Robbie Williams: 90er-Charme inklusive

Ursprünglich sollte sein 15. Album schon im Oktober erscheinen, wurde aber dann auf den 6. Februar verschoben. Mit "Britpop" weckt der Superstar Erinnerungen an die 90er, als er selbst neben Bands wie Oasis oder Blur zum Inbegriff von "Cool Britannica" gehörte. Für die Single "Rocket" holte er Heavy-Metal-Legende Tony Iommi von Black Sabbath mit ins Boot.

Clueso: findet seine Gefühle im "Deja Vu"

Mehr als zwei Jahrzehnte schon sind seit dem Durchbruch mit seinem Hit "Kein Bock zu geh'n" vergangen. Sein mittlerweile zehntes Studioalbum veröffentlicht Clueso am 27. Februar. "Deja Vu 1/2" ist Teil eines Doppelwerkes. Die Vorab-Singles "Jedes Jahr" (mit Chapo102) und "Minimum" machen jedenfalls schon mal klar: Der Erfurter bleibt auf der Suche nach den wahren Gefühlen.