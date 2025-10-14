Schreiben auf Deutsch, singen auf Englisch

Er schreibt deutschsprachige Lieder für Helene Fischer und Bushido, produziert Filmmusik und singt Chöre ein, die andere Musiker glänzen lassen. 2018 will Santos es auch solo wissen, allerdings mit englischsprachigen Popsongs wie "Rooftop" und "Safe". "Ich habe damals viel Pop gehört und der hat mich am Anfang am meisten emotionalisiert", erzählt der Vollblutmusiker der dpa.



Doch die Leidenschaft für deutschen Hip-Hop bleibt. Santos singt für Rapper wie Shindy, Prinz Pi und Sido Refrains ein. "Der erste Song auf Deutsch war "Sex ohne Grund" mit Shindy und Ali Bumaye", erinnert er sich. "Es war einfach ungewohnt, auf Deutsch zu schreiben, da ich in Spanien aufgewachsen bin, und ich musste da sehr, sehr langsam wieder reinkommen."