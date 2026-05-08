Albumkritik Songs von Udo Lindenberg überraschend neu interpretiert

The BossHoss holt die "Reeperbahn" kurzerhand in den Wilden Westen und man könnte fast meinen, man reitet ganz entspannt zu Pferd über den Kiez. Der typisch-gelassene Gentleman-Groove ist nun im Song "Eldorado" zu finden.

Elif greift ins hohe Regal und schmettert eine melodramatische Version von "Cello". Eine gemütliche Version von "Wenn du durchhängst" hat Johannes Oerding aufgenommen.

Die eindrucksvolle, tiefe Stimme von Lara Hulo passt ganz hervorragend zu "Was hat die Zeit mit uns gemacht". Den wohl wichtigsten Udo-Lindenberg-Song "Wozu sind Kriege da?" haben sich Peter Maffay und Anouk vorgenommen.

Coolen Sprechrap bringt Thomas D groovend in den "Sonderzug nach Pankow". Zoe Wees covert einen der wenigen englischen Udo-Songs. Sie nimmt sich "Good Life City" aus dem Jahr 1972 vor und macht daraus eine chillige Version.

Sehr viel Power bringen Sammy Amara (Broilers) und Deine Cousine in den Klassiker "Horizont". Das Lied "Niemals dran gezweifelt" hat Schmeichelstimme Michael Schulte für sein Cover ausgewählt.

Rausschmeißer auf dem Tribute-Album ist die starke englisch-deutsche Violinen-Version des Liedes "Durch die schweren Zeiten" von Stefanie Heinzmann und Takeover Ensemble.

Und wie klingt das Album?

Allen Musikern ist beim Hören des Albums deutlich anzumerken, dass sie die Cover-Herausforderung gern angenommen haben. Jeder von ihnen bringt seine ganz persönliche Note in die Lindenberg-Lieder, hat sie quasi zu seinem eigenen Werk gemacht. Teils ist die Handschrift dabei so stark, dass Lindenberg-Laien die Songs gar nicht dem Panikrocker zuschreiben würden.

Max Giesinger fasst das so zusammen: "Wir haben die Udo-Lindenberg-Version und meine Version auf eine so natürliche Art und Weise zusammengebracht, dass die Leute auch denken könnten, dass der Song ursprünglich von mir kommt. Nur, dass ich endlich mal gute Texte hab'", scherzte der Hamburger Sänger.

Es sei immer eine große Herausforderung, einen Song zu covern, den man selbst mag und dem dann gerecht zu werden, sagte Alli Neumann. Und Bill Kaulitz von Tokio Hotel ergänzte: "Es ist insgesamt eine Herausforderung, weil eigentlich das Original immer das Geilste ist."

Gleichzeitig ist es den meisten Künstlerinnen und Künstlern gelungen, neue Ohrwürmer aus den Udo-Songs zu basteln. Für ältere Semester gibt es dabei tolle, starke junge Stimmen zu entdecken; Jüngere dürften positiv von den zeitlosen, klugen und lässigen Texten der Udo-Lindenberg-Songs überrascht sein.