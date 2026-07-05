Aus Fernsehen und Musik nennt Reiser den Liedermacher Reinhard Mey ("Reinhard Mey wäre des Königs Barde") und das damalige "Verstehen Sie Spaß?"-Moderationsduo Paola und Kurt Felix: "... wären Schweizer Garde; vorher würd' ich gerne wissen, ob sie Spaß versteh'n, sie müssten 48 Stunden ihre Show anseh'n."

Überdies wird der "Was bin ich?"-Moderator hervorgehoben: "Im "Fernseh'n gäb es nur noch ein Programm: Robert Lembke 24 Stunden lang." Lembke - geboren in München als Robert Weichselbaum - moderierte mehr als 30 Jahre das Fernsehquiz "Was bin ich?" (1955 bis 1958 und von 1961 bis 1989).

Welche geschichtlichen Figuren kommen im Text vor?

Reiser erwähnt den italienischen Komponisten Antonio Vivaldi ("Ich würd' Vivaldi hören tagein-tagaus"), außerdem die österreichische Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn: "Ich hätte zweihundert Schlösser und wär' nie mehr pleite; Ich wär' Rio der Erste, Sissi die Zweite."

Ist "König von Deutschland" Rio Reisers größter Hit?

Ob "König von Deutschland" der größte Hit von Reisers Album "Rio I." ist, darüber ließe sich wahrscheinlich stundenlang streiten. Auch Songs wie "Alles Lüge" und "Junimond" sind Klassiker geworden. Und natürlich viele Hits seiner früheren Band Ton Steine Scherben, allen voran "Halt dich an deiner Liebe fest".

Auf Reisers letzter Ruhestätte auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg wird auf das Lied angespielt. Auf dem Grabstein befindet sich ein Herz mit Krone - für den "König von Deutschland".