So klingen die zwölf neuen Tracks

Wie klingen aber nun die zwölf Tracks auf dem nur 36-minütigen "Short 'N Sweet"? Leider oft etwas nach uninspirierter Kopiermaschine. Der Opener "Taste" und einige andere Tracks erinnern in der Stimmfarbe an Taylor Swift, bis hin zum weniger instrumentierten Teil mit Sprechgesang-Elementen.

Die "Espresso"-Nachfolgesingle "Please Please Please" gerät zum gefälligen Pop-Ohrwurm mit toll fließendem Refrain, bleibt aber nicht über die vollen drei Minuten hinweg interessant. Für Aufsehen sorgte im dazugehörigen Musikvideo allerdings der irische Shooting-Star Barry Keoghan - er und Carpenter wurden in den letzten Monaten häufig zusammen gesehen, Gerüchte über eine Beziehung ließen nicht lange auf sich warten.

Stärker geraten auf jeden Fall die Texte, bei allen Songs wird Carpenter als Co-Texterin aufgeführt. Über den "Espresso"-Sprachwitz hinaus lässt sich an vielen Stellen ein Augenzwinkern heraushören. So singt sie etwa: "Ich habe gehört, du bist ein Schauspieler, also spiel doch mal einen aufrechten Typen" oder auch "Ich weiß, du sehnst dich nach frischer Luft, aber der Deckenventilator ist so schön".