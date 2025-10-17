Auch für die neue Unplugged-Platte hat sich Grönemeyer Verstärkung geholt: Beim Song "Demo" singt er zusammen mit der Sängerin Lea im Duett. Der Berliner Musiker Peter Fox ist im Track "Warum" zu hören. Ein Künstler, den er bewundert, wie Grönemeyer erzählt: "Dass er beim Album mitgemacht hat, fand ich überraschend und hat mich sehr gefreut". Und: "Er wäre auch ein Kandidat, mit dem ihm noch mal zusammenarbeiten würde".

Generell sei es ihm wichtig gewesen, nicht nur ein Unplugged-Album zu machen, wie man es erwarten würde - bei dem alte Hits halt akustisch zu hören wären. "Es musste auch seinen Reiz haben", sagte der Sänger. Erst ein Experiment sei in dem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit dem Berliner Rundfunkchor gewesen. "Aber gleichzeitig wirklich eine große Freude, weil die Dinge eine andere Farbe bekamen, eine andere Färbung."

Chorstimmen packend und herzergreifend

Gerade Arrangements, bei denen die Chorstimmen einen großen Anteil erhalten, sind packend und herzergreifend. Zum Beispiel der Titel "Der Weg" über Trauer und Verlust sowie eine A-Capella-Version des Liebeslieds "Unfassbarer Grund", bei der der eigentliche Star passagenweise gar in den Hintergrund tritt.

Intensiv wirkt das Arrangement seines Klassikers "Flugzeuge im Bauch" mit Chorbegleitung, der einzige Song auf dem Album, der vor 1995 erschienen ist. Aber es geht nicht nur ruhig zu, Grönemeyer hat etwa den Konzert-Klassiker "Das ist los" unplugged eingespielt - ohne die Energie aufzugeben.

"Unplugged 2 - Von allem anders" ist auf jeden Fall auch ein Album für Fans. Wer die Originale kennt, wird tolle Betonungen erleben. Man ist gut damit beraten, die Platte laut aufzudrehen und ganz genau hinzuhören. Wer hingegen kein Fan von Grönemeyer ist, hat mit "Unplugged 2" die Chance, sich einem der erfolgreichsten Popstars Deutschlands neu zu nähern.