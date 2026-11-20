Nach so vielen Jahren doch wieder einen Clou zu landen, das ist den Albrechtsern mit ihrem neuen Kalender gleich in zweifacher Hinsicht gelungen. Erneut konnten sie den Wildtiermaler Klaus-Peter Reif gewinnen, sich mit seinen mit Pinsel, Stift oder Kreide eingefangenen besonderen Blicken auf die Natur zu beteiligen. Und wieder sind es die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Fotografie, die an ihren zauberhaften Betrachtungen durch den Sucher teilhaben lassen.