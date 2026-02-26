Wenn wir es nicht machen, dann tut es keiner. So lautet das Fazit der Albrechtser, wenn es um die Reparatur ihrer Friedhofskapelle geht. Weil das vorhandene Geld knapp ist, wurde jetzt eine geniale Idee vorgestellt. Demnach sollen Ziegel für das aktuell wasserdurchlässige Dach von Spendern finanziert werden. Frei nach dem Motto: „Wer beteiligt sich mit einem Ziegel oder drei oder vielleicht sogar mehr an der Finanzierung?“