Der Andrang in den Wahllokalen war am Morgen teils groß, wobei in Australien auch Wahlpflicht herrscht. So mancher ging gleich vom Strand noch in Badehose ins Wahllokal. Zentrales Wahlkampfthema waren die hohen Lebenshaltungskosten und der akute Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Sowohl Albanese als auch Dutton haben versprochen, den finanziellen Druck auf die Bevölkerung zu verringern.