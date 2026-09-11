Alaska: 15-Jähriger treibt tagelang im Meer - und wird gerettet

Juneau - Nach tagelanger Suche nach Vermissten auf einem Fischerboot haben Einsatzkräfte in Alaska einen 15-Jährigen lebend aus dem Wasser im Beringmeer gerettet. Der Jugendliche sei stark unterkühlt und auf dem gekenterten Boot sitzend aufgefunden worden, schrieb die örtliche Küstenwache. Zwei weitere Bootsinsassen Mitte 30 hätten nur noch tot geborgen werden können. Dabei handelt es sich um einen Bruder und einen Cousin des Überlebenden, bestätigte die Küstenwache der dpa.