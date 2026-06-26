Alarmplan Fluss: Main-Wasser zeitweise 30 Grad warm - auch Donau im Fokus

Würzburg/Regensburg (dpa/lby) - Die Wassertemperatur des Mains hat an der Messstation Erlabrunn bei Würzburg am Nachmittag zeitweise die 30-Grad-Marke erreicht. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) wurden um 14.30 Uhr genau 30 Grad registriert - so viel wie noch nie in diesem Jahr. Zum Abend sank der Wert nur leicht. Optimal wären zu dieser Jahreszeit 20 bis 25 Grad, wie Gewässerökologin Eva-Barbara Meidl von der Wasserwirtschaft der Regierung von Unterfranken kürzlich der Deutschen Presse-Agentur sagte.