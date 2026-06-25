Alarmplan Fluss Darum ist die Hitze für Main und Donau kritisch

Wann greifen die Alarmpläne und welche Folgen hat das?

Wenn Flusswasser zu heiß ist, kann das gleich mehrere negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt haben. Es setzt nicht nur den Eiweißen der Zellen zu, sondern raubt den Lebewesen auch wichtigen Sauerstoff. Denn wenn es sehr warm ist, können Algen stark wachsen, sterben dann aber schnell massenhaft ab - und dieser Abbauprozess verbraucht Sauerstoff. Um diese Gefahren für Flora und Fauna in heißen Sommern zu reduzieren, gibt es für Main und Donau je einen Alarmplan.

Seit Wochenbeginn greift der Alarmplan Main: Das heißt, dass die Behörden die Lage ganz genau beobachten. Temperatur und Sauerstoffgehalt des Flusses werden intensiver kontrolliert. Wird der Fluss noch wärmer, hat das Konsequenzen etwa für Unternehmen, die Wasser in den Main leiten.

Auch für die Donau - 380 Kilometer von ihr befinden sich im Freistaat - existiert ein solcher Alarmplan. Allein in der bayerischen Donau leben 60 Fischarten, 135 Vogelarten brüten zudem in den Auen.

Die Regierungen in Unterfranken und der Oberpfalz informieren bei steigenden Wassertemperaturen frühzeitig Nutzer der Flüsse - Unternehmen, Schifffahrtindustrie und Behörden. Sie sind im Alarmfall dazu angehalten, beispielsweise kein erwärmtes Wasser mehr einzuleiten. Die Städte und Gemeinden sollen in dieser kritischen Zeit auf Kanalspülungen und Ähnliches verzichten.

Was können Badegäste und Bootsfahrer tun?

Gewässerökologin Meidl appelliert an alle, die die Flüsse etwa für Bootsfahrten oder zum Baden nutzen: Nehmt Rücksicht! Wer paddelt, sollte möglichst am Ufer kein Sediment aufwirbeln. Denn diese mit Nährstoffen behafteten Sedimente lassen Bakterien und Pilze im Wasser tüchtig arbeiten. Das verbraucht viel Sauerstoff, das den Fischen und Mikroorganismen dann fehlt.

Öffentliche Badestellen sind kein Problem, da sich kleine Fische dort ohnehin nicht tummeln. Ruhigere Bereiche im Fluss sollten Badende dagegen möglichst meiden, weil sich Fische dorthin zurückziehen: Ihre Suche nach Rückzugsräumen kommt nämlich zunehmend einem Überlebenskampf gleich.