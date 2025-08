Alarmierung via App: Immer mehr Einsätze für ehrenamtliche Ersthelfer in Bayern

Auch der Verein Region der Lebensretter bringt Ersthelfer per Smartphone zum Notfallort. Gestartet ist er im Dezember 2022 in Kempten im Allgäu. Inzwischen zählt der Verein nach eigenen Angaben 5.870 Helfer in Bayern, davon 1.990 im Allgäu. Weitere Leitstellenstandorte seien Donau-Iller, Nürnberg und Oberpfalz-Nord; Augsburg und Coburg seien in Vorbereitung.