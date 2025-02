Nach den Warnungen vor schlechter Luft vom Mittwoch hat sich die Situation innerhalb Thüringens am Donnerstag noch verschärft. An mehreren Messstationen in Mittel- und Nordthüringen gilt jetzt der Status „sehr schlecht“ beziehungsweise die höchste Stufe rot. In Südthüringen dagegen sind die Luftmesswerte (hier einsehbar) „gut“, in Neuhaus am Rennweg sogar „sehr gut“.