Innerhalb von 25 Jahren hat sich in Thüringen das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Ruheständlern von drei zu eins auf nahezu eins zu eins verschärft. Sprich: Auf einen Berufstätigen, der in die Rentenkasse einzahlt, kommt ein Rentenbezieher. „Da muss man kein Mathematiker sein, um zu sehen, was das für die Rente bedeutet“, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2026 am Donnerstag in Erfurt.