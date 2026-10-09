Alarm zu möglichem Puma: Keine weitere Raubkatzen-Sichtung - Neue Wildkameras

Oberding - Bei der Suche nach einem möglichen Puma im oberbayerischen Landkreis Erding setzt die Polizei jetzt unter anderem auf zusätzliche Wildkameras. Diese seien im Naturschutzgebiet Notzinger Moos angebracht worden und sollte nun jeden Vormittag ausgewertet werden, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Erding, Sebastian Pinta. Eine große Suche mit Hubschraubern und Drohnen wie unmittelbar nach der Sichtung des Tiers durch die Wärmebildkamera eines Jägers sei ohne konkrete Spuren nicht geplant.