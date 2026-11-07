Alarm in Washington: Mann mit Waffen unweit des Weißen Hauses festgenommen

Washington - Der Secret Service hat in der Nähe des Weißen Hauses einen Mann mit mehreren Waffen im Auto festgenommen. Er habe den Beamten gesagt, dass Stimmen in seinem Kopf ihm befohlen hätten, nach Washington zu kommen und Präsident Donald Trump zu töten, teilte das Heimatschutzministerium mit. Der Mann stamme aus Venezuela und halte sich unrechtmäßig in den USA auf, hieß es. Unter den drei Waffen in dem als gestohlen gemeldeten Auto sei ein halbautomatisches Gewehr gewesen.