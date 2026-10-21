Alarm in Schule: Reizgas in Schulumkleide versprüht

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird ein 13 Jahre alter Schüler verdächtigt, mit dem Reizgas in der Schule in Seeheim-Jugenheim gesprüht zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich dabei um Pfefferspray handeln. Das mutmaßlich eingesetzte Spray wurde von der Polizei gefunden und sichergestellt.