Alarm in Schule Reizgas in Schulumkleide versprüht
dpa 21.10.2026 - 16:47 Uhr
In der Umkleide einer südhessischen Schule hat offenbar ein 13-jähriger Schüler mit Reizgas hantiert - und einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei ausgelöst.
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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird ein 13 Jahre alter Schüler verdächtigt, mit dem Reizgas in der Schule in Seeheim-Jugenheim gesprüht zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich dabei um Pfefferspray handeln. Das mutmaßlich eingesetzte Spray wurde von der Polizei gefunden und sichergestellt.
Mehrere Schüler klagten den Angaben zufolge über Atemwegs- und Augenreizungen. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein Schüler wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.