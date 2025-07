Wenn am Vormittag durch (noch) geöffnete Fenster, die Aufforderung schallt, das Gebäude zu verlassen, kann das schon zu Irritationen führen. Was ist das los? Sind wir gemeint? Wo kommt die Durchsage denn eigentlich her? Und was ist der Grund dafür? Fragen über Fragen, die sich am Mittwochvormittag Anlieger rund um die Charlottenstraße in Meiningen stellten.