Jena (dpa/th) - Schreck in der Notaufnahme: Weil ein Mann mit einer Waffe im Rucksack zur Behandlung kam, ist die Polizei zu einem Einsatz in einem Krankenhaus in Jena ausgerückt. Ein Klinikmitarbeiter hatte zuvor eine Art Pistole im Rucksack des 47-Jährigen entdeckt. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden, teilte die Landesinspektion Jena mit.