Gespinste. Überall. An jeder Eiche. Im Eichenwald zwischen Heldburg und Bad Colberg bekommt selbst Forstamtsleiter Lars Wollschläger große Augen. Riesige Gespinste macht er an den Bäumen aus. Kindskopfgroß, über einen halben Meter lang. Meist in Astgabelungen. Fährt man mit den Augen die Äste bis in die Spitzen nach, wird klar: Die Raupen sind gefräßig. Sie haben Kahlfraß hinterlassen. Nur langsam erholt sich der Kronenbereich wieder.