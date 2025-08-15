Die Sonne brennt vom Himmel, die Ernte kommt richtig gut voran. „So hätte es weiter gehen können – und nun so was“, sagt Jonas Lunkeit, der Pflanzenbauchef der Agrargenossenschaft Fambach. Der Schreck ist nicht nur ihm, sondern auch seinen Leuten anzusehen. Am Ortsrand der Werratalgemeinde steigen dunkle Rauchschwaden auf. Kurze Zeit später rücken die Feuerwehren an. Die Strohpresse, die auf der Fläche der Agrargenossenschaft im Einsatz war, hat Feuer gefangen. Geistesgegenwärtig hat der Fahrer die Technik daraufhin vom Feld gesteuert und vom Traktor abgekoppelt, damit dieser nicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen wird und das Feuer nicht das gesamte Stroh auf dem Getreidefeld erfasst. „Er hat auch noch versucht zu löschen, aber vergebens.“ Auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebes standen zu diesem Zeitpunkt zudem Anhänger, die bereits mit Wasser befüllt waren – für den Fall der Fälle. „Das ist gängige Praxis, das ist auch mit der Feuerwehr so abgesprochen“, sagt der Pflanzenbauchef. Der Fahrer eines Lohnunternehmens, der normalerweise Gülle fährt, war zudem noch auf dem Hof. Auch er habe auf Zuruf ganz schnell den großen Behälter mit Wasser befüllt und war mit zur Stelle, um die Flächen feucht zu machen. Lunkeit selbst kam mit dem Grubber, der den Boden aufriss, damit der Vegetationsbrand sich nicht ausbreitet. „Ein bewährtes Verfahren“, sagt er.