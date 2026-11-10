Am Dienstagabend hat die automatische Brandmeldeanlage in einem Arnstädter Supermarktkomplex ausgelöst und Kunden und Mitarbeitern einen unruhigen Feierabend beschert.
Alarm in Arnstadt Einsatz bei Kaufland
Christoph Koch 10.11.2026 - 20:24 Uhr
Großer Trubel am Arnstädter Kaufland am Dienstagabend. Warum alle Kunden den Markt verlassen mussten.
Am Dienstagabend hat die automatische Brandmeldeanlage in einem Arnstädter Supermarktkomplex ausgelöst und Kunden und Mitarbeitern einen unruhigen Feierabend beschert.