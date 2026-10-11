Schon von Weitem sieht man die blinkenden Lichter vor dem Kindergarten „Kindernest Rodebach“ in Zella-Mehlis. Mehrere große Einsatzfahrzeuge stehen in der Dörrenbachstraße. Feuerwehrleute in grellfarbenen Uniformen eilen zum Gebäudes. Die Lage ist unübersichtlich, Aufgaben werden auf Trupps verteilt. Rauch steigt vom Haus auf, kreischend laut gellt die Sirene des Feueralarms hinaus. Während zügig ein großer Löschschlauch ausgerollt und einsatzbereit gemacht wird, machen sich bald die ersten Retter auf den Weg in das Gebäude. Kurze Zeit später wird das erste verletzte Kind aus der Einrichtung geführt.