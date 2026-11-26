In Vorbereitung auf einen möglichen Beschluss im Dezember-Kreistag hat der DRK-Kreisverband Arnstadt die Fraktionen zum Besuch der Ilmenauer Rettungswache eingeladen. Damit sich die Entscheider im Gremium vor Ort einen Eindruck davon verschaffen können, wo der Schuh drückt. „Die Situation ist mehr als unbefriedigend“, drückt es Jörg Thamm noch milde aus. Er ist ehrenamtlicher Präsident des DRK-Kreisverbandes und zugleich Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion.