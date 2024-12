Alarm bei Konzert in Dresden: Rettungseinsatz in der Semperoper - Besuchern ist übel

Dresden - Rettungseinsatz in der Semperoper in Dresden: Bei einem Konzert haben mehrere Besucher über Unwohlsein, Kreislaufprobleme und Atemwegsreizungen geklagt. Daraufhin wurde am Dienstagabend der Rettungsdienst alarmiert. Notärzte behandelten drei Betroffene vor Ort, von denen zwei in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Vier Einsatzkräfte zeigten dann ähnliche Symptome - woraufhin die Feuerwehr Spezialkräfte mit Atemschutz anforderte. Diese konnten allerdings bei Messungen im Gebäude keine Schadstoffe feststellen.