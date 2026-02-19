Die Polizei rief das SEK zu Hilfe, das zunächst über eine Drehleiter der Feuerwehr Kontakt mit dem Mann durch ein Dachgeschossfenster aufnahm. Der weitere Verlauf des Einsatzes ist noch unklar, aber am Ende fielen laut Polizei Schüsse. Der Mann wurde dadurch verletzt, wie stark, wurde zunächst nicht bekannt. Auch sein Motiv war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.