Es ist ein Albtraum für so ziemlich alle Schüler und Lehrer, aber natürlich auch für jede Mutter und jeden Vater: In einer Schule geht eine Bombendrohung ein. Im 21. Jahrhundert geschieht das in der Regel per E-Mail und nicht wie in früheren Zeiten per Brief, dessen Text – jedenfalls in schlechten Filmen – aus Buchstaben besteht, die aus der Bild-Zeitung ausgeschnitten worden sind.