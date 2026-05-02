Die Schmalkalder hatten am Samstag gerade am Mittagstisch Platz genommen, da tönten Martinshörner und es blitzte Blaulicht. Die Freiwillige Feuerwehr Schmalkalden brauste mit mehreren Löschzügen zum Schlossküchenweg, und blieb dort rund eineinhalb Stunden. „Es hat doch einige Zeit gebraucht, um das Feuer zu löschen“, berichtete Stadtbrandmeister Michael Pfunfke der Redaktion noch vom Einsatzeinsatzort. „Wieder ein Naturbrand. Das muss endlich zu denken, so geht es nicht weiter.“