Akuter Krankheitsschub: Mann überfährt Fußgänger - Täter dauerhaft in Psychiatrie

Olching/München (dpa/lby) - Nachdem er im Wahn mit tödlichen Folgen einen Fußgänger überfahren hat, muss ein 33-Jähriger nun dauerhaft in die Psychiatrie. Der Mann, der seit seiner Kindheit unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, hatte im vergangenen Juli in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) einen Passanten für einen "Teufel" gehalten, der beseitigt werden müsse. Wie das Landgericht München II weiter mitteilte, fuhr er den ihm unbekannten Fußgänger daraufhin mit seinem Auto um. Der 57-Jährige starb unmittelbar an schweren Kopf- und weiteren Verletzungen.