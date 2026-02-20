Aktuelles Wetter: Noch einmal zum Wintersport in die Rhön

Am Radom der Wasserkuppe: Langlauf. Foto: Alexander Martin www.chasinglight.eu

Für das Wochenende sind deutlich wärmere Temperaturen angekündigt. Die Niederschläge dieser Woche haben jedoch für reichlich Schneefall gesorgt. Nach Mitteilung der Rhön GmbH haben geöffnet: die Ski- und Rodelarena, der Märchenwiesenlift, der Zauberteppich und der Rodellift auf der Wasserkuppe sowie die Skilifte am Zuckerfeld, Arnsberg und Kreuzberg. Aktuell sind einige Loipen und Wanderwege präpariert. Dafür sollte man die tagesaktuell gemeldeten Schneebedingungen und Öffnungen von Liften, Loipen, Winterwanderwegen und Rodelhängen auf der Rhön-Website unter Wintersportbericht oder auch abrufbar über das Schneetelefon (0800) 9 71 97 73.