Aktuelles Wetter Noch einmal zum Wintersport in die Rhön

Viel Schnee – aber wärmere Temperaturen. Noch gibt es gute Wintersportbedingungen in der Thüringer Rhön sowie in angrenzenden hessischen und bayerischen Gebieten.

1
Die Rhön bietet derzeit noch gute Wintersportmöglichkeiten. Foto: Rhön GmbH

Bei noch acht Zentimeter dicker geschlossener Schneedecke und moderaten Minustemperaturen am Freitagmorgen kann der Anfang des Wochenendes noch einmal Rhöner Wintersport-Vergnügen bereithalten. Folgende Loipen sind nach Angaben des Ellenbogen-Vereins frisch präpariert worden: Noahs-Segel-Runde, Noahs Segel – Schwarzes Moor, Zollschleife, Bergwiesen- und Heufeldrunde. Hier herrschen nach Vereinsangaben vom Freitag gute Bedingungen. Auch die Skatingstrecke am Wander-Parkplatz Drei Spitzen bei Frankenheim ist gewalzt. Die Anbindung nach Birx wird von den Experten des Ellenbogenvereins nur noch als „befriedigend“ eingestuft.

Am Radom der Wasserkuppe: Langlauf. Foto: Alexander Martin www.chasinglight.eu

Für das Wochenende sind deutlich wärmere Temperaturen angekündigt. Die Niederschläge dieser Woche haben jedoch für reichlich Schneefall gesorgt. Nach Mitteilung der Rhön GmbH haben geöffnet: die Ski- und Rodelarena, der Märchenwiesenlift, der Zauberteppich und der Rodellift auf der Wasserkuppe sowie die Skilifte am Zuckerfeld, Arnsberg und Kreuzberg. Aktuell sind einige Loipen und Wanderwege präpariert. Dafür sollte man die tagesaktuell gemeldeten Schneebedingungen und Öffnungen von Liften, Loipen, Winterwanderwegen und Rodelhängen auf der Rhön-Website unter Wintersportbericht oder auch abrufbar über das Schneetelefon (0800) 9 71 97 73.

Nachts sind die Aktiven des Ellenbogenvereins unterwegs, damit am nächsten Morgen geloipt und gewalzt ist.. Foto: Heiko Fuchs

Besucher der Rhön sollten zusätzlich folgende Hinweise beachten: Eine gute Winterausrüstung ist für Pkw erforderlich. Bei schlechter Sicht durch Regen, Schneefall oder Nebel ist das Tagfahrlicht nicht ausreichend, es muss das Abblendlicht eingeschaltet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Wandern, Schneeschuh- und Tourenskigehen im Naturschutzgebiet Rhön außerhalb der markierten Wege ausdrücklich verboten ist.