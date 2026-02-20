Aktuelles Wetter: Noch einmal zum Wintersport in die Rhön

Bei noch acht Zentimeter dicker geschlossener Schneedecke und moderaten Minustemperaturen am Freitagmorgen kann der Anfang des Wochenendes noch einmal Rhöner Wintersport-Vergnügen bereithalten. Folgende Loipen sind nach Angaben des Ellenbogen-Vereins frisch präpariert worden: Noahs-Segel-Runde, Noahs Segel – Schwarzes Moor, Zollschleife, Bergwiesen- und Heufeldrunde. Hier herrschen nach Vereinsangaben vom Freitag gute Bedingungen. Auch die Skatingstrecke am Wander-Parkplatz Drei Spitzen bei Frankenheim ist gewalzt. Die Anbindung nach Birx wird von den Experten des Ellenbogenvereins nur noch als „befriedigend“ eingestuft.