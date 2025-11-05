Nach Jahren der Krisen zeigt die Wirtschaft im Landkreis Schmalkalden-Meiningen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Unternehmen kämpfen zwar weiter mit hohen Kosten, steigenden Löhnen und bürokratischen Belastungen, doch Investitionen und Anpassungen deuten auf eine beginnende Erholung hin. Das zeigt der aktuelle Konjunkturbericht Herbst 2025 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen.