Aktuelle Zahlen: Preise für Thüringer Bauland in Jena am höchsten

Erfurt (dpa/th) - Baugrundstücke bleiben thüringenweit in Jena am teuersten. In der Saalestadt kostete baureifes Land im vergangenen Jahr im Schnitt 679,67 Euro pro Quadratmeter, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt mussten noch 256,31 Euro pro Quadratmeter und in Weimar 184,92 Euro berappt werden. Am niedrigsten waren die durchschnittlichen Kaufwerte in der kreisfreien Stadt Suhl mit 48,97 Euro pro Quadratmeter. Bereits in den Jahren zuvor war Jena das teuerste Pflaster für Bauherren.