Erfurt (dpa/th) - Die Verbraucherpreise lagen im Juni in Thüringen 1,6 Prozent höher als vor einem Jahr. Die Teuerungsrate beruhigte sich - sie bewegte sich auf dem Niveau von Mai. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Die Verbraucherpreise stiegen damit in Thüringen weniger stark als anderswo in Deutschland - bundesweit waren sie 2,0 Prozent höher als im Juni 2024.